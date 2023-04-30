Камалия, которая не так давно заявила о разводе с мужем, рассказала о помощи Пакистана Украине. Звезда опубликовала соответствующий пост в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Помощь Пакистану Украине

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Пакистан направил военную и гуманитарную помощь для поддержки сухопутных войск Киева. Среди товаров, доставленных Исламабадом через Польшу, были переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II. Есть и другие меморандумы о взаимопонимании с пакистанскими компаниями по поставке военной техники в Киев. Кроме того, сообщается, что Пакистан использовал немецкий порт для опрокидывания ракет в Украину и уже отправлено более 10 000 ракет", - написала Камалия.





Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо Пакистану за помощь Украине";

Может неуместно предоставлять такую информацию на обсуждение?";

"Спасибо друзьям в Пакистане, за поддержку, человечность, неравнодушие!!! Мира Вам, любви и процветания!!! Слава Пакистану! Слава Украине!!! Героям ВСУ Слава";

"Может вы перепутали и Пакистан отправит Украине? Как бы война в нашей стране".

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