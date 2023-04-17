Певица Камалия после заявления о разводе с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром заинтриговала новым постом.

Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла замуж за британо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура в 2003 году и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины. Накануне артистка объявила, что после 20 лет брака они с мужем решили расстаться, но пытаются сохранить хорошие отношения ради дочерей-близняшек1ё Мирабеллы и Арабеллы.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия показала, как отпраздновала Пасху вместе с Захуром и дочерьми, намекнув, что в семье все хорошо.

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!", - написала певица под фотографиями.

Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям, поддержали звездную семью и надеются, что им удастся решить свои проблемы и остаться вместе:

"Не расставайтесь...пройдите трудный период и найдите решение";

"Ура!! Мы очень рады, что вы вместе! 🙏🏻С Праздником!";

"Как я рада Вас видеть вместе!!!!🔥❤️Пожалуйста, оставайтесь семьей !!🙏Единственная звездная семья, которую я действительно хочу видеть вместе!!Вы очень классны!🔥";

"Так уже помирились, не разводитесь? По фото и не скажешь, что разводятся 🤔".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

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