Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, недавно объявила, что они с мужем решили расстаться. В браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром певица была с 2003 года и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины.
На своей странице в Instagram Камалия продолжает публиковать общие кадры, намекая на то, что семье удалось сохранить отличные отношения. В этот раз звезда показала новое фото, где вместе с Захуром сопровождает их дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу во время тренировки по верховой езде.
"Как же быстро растут наши дочери❤️А так хочется побыть еще молодой мамой", - написала 45-летняя артистка под фотографией.
Поклонники в комментариях поддержали Камалию и ее семью:
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"Вы хорошая семья, сохраните ее. Сколько семей навсегда потеряли семьи, цените этот час, когда Вы вместе. Девочки такие красавицы, хорошенькие. Самое дорогое в жизни каждого для нас это твоя семья";
"Ты молода ровно столько, сколько есть у тебя дети!";
"Главное, что они есть, что здоровы. Да, время идет быстро...";
"Вместе 😍👍🌹 Бог нас услышал, благодарим его 🙏💋 Будьте здоровы, чтобы ничего не смогло вас разъединить. Всем врагам на зло будьте счастливы ❤️".
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.