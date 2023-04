Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, чому не вказує старшу дочку. Зірка вирішила розповісти про це у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Незважаючи на те, що моя дочка не дозволяє себе фоткати і опулікувати, вона потребує мати тільки собі на кінець тижня. Тому все розповім завтра. А у нас з Наною за планом качка і Бен Афлек з Метом Деймоном", - написала Маша у публікації .

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна – успішна українська телеведуча, яка одружена з Артуром Хромаєвим, який після повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну. У пари є двоє дітей – дочка Нана та син Олександр. А нещодавно зірка все ж таки показала дочку, яку має право демонструвати лише на день народження.

"Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не тільки син, а й дочка, хочеться їм говорити: «Підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!". сьогодні цей день! Моїй найкрасивішій і найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені збожеволіти, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем ​​народження, my best girl ever", - написала Маша, звертаючись до дочки.

