Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как пережила ракетный обстрел. Звезда опубликовала кадры в своем сторис Инстаграм, где делится своей жизнью.

"О том, что я думала, сидя с четырех утра под сиренами? О том, что я привезла Нану в Киев впервые за 429 дней. Ибо она очень хотела домой. И что это так себе сюрприз, как для ее первой ночи в своей кровати... И еще думала о том, чтобы у меня бьюти процедуры на восемь утра. И нужно, чтобы оккупанты наконец-то сделали с собой что-то плохое. Ибо моя красота и свежесть - это святое, даже в войну", - написала Маша.

"Умань. Прицельным ракетным обстрелом уничтожили часть многоэтажки. Под завалами люди. Это настолько страшно, что кажется параллельной реальностью. Ибо ж не могут люди сотворять такое с людьми. А россияне могут. Мое сочувствие родным погибших. Отплата несомненно произойдет", - написала Елена Зеленская, которую репостнула Ефросинина.

"Враг продолжает использовать баллистические и крылатые ракеты для обстрела наших городов, снова страдает гражданская инфраструктура и мирные люди. На Киевщине тоже попадание обломка ракеты во многоэтажку, пострадала 13-летняя девочка", - написала Маша.

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