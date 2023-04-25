Маша Ефросинина показала своего сына Александра, который обжог себе ногу в поезде. Звезда поделилась кадрами в Инстаграм, показав, как сын чувствует себя сейчас.

"А Александро честно заживляет раны в компании девушек", - отметила Ефросинина.

Стоит отметить, Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая, которая замужем за Тимуром Хромаевым, который отправился на фронт после начала полномасштабного вторжения. У пары есть двое детей - дочь Нана и сын Александр. А недавно звезда рассказала о своих приключениях в Польше. Как оказалось, она вместе с сыном Александром села на поезд, но ее место было занято. Из-за этого звезда пошла скандалить с проводниками и оказалось, что она перепутала даты в билетах. Но украинцы поддержали Машу и разместили на своих местах вместе со своим сыном.

Но это был не конец истории, ведь Ефросинина заказала себе горячий напиток и случайно его перекинула на сына. Из-за этого он получил ожог ноги и пришлось идти к врачам. После этого Ефросинина опубликовала кадры, где показала Александра с перебинтованной ногой. Из-за травмы Маше пришлось отметить свой долгожданный отпуск, который она планировала.

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