Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, почему не показывает старшую дочь. Звезда решила рассказать об этом в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Несмотря на то, что моя дочь не разрешает себя фоткать и опуликовывать, она нуждается иметь только себе на конец недели. Поэтому все расскажу завтра. А у нас с Наной за планом утка и Бен Афлек с Метом Деймоном", - написала Маша в публикации.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая, которая замужем за Артуром Хромаевым, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Украину. У пары есть двое детей - дочь Нана и сын Александр. А недавно звезда все же показала дочь, которую имеет право демонстрировать только на день рождения.

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: «подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!». И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever", - написала Маша, обращаясь к дочери.

