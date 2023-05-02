Андрій Данилко на початку повномасштабної війни, навіть коли Київ на деякий час спорожнів, залишився у себе вдома.

Історію Андрія Данилка розповів Мушег Циронян, який фотографував багатьох українських знаменитостей. Артист разом зі сценічною мамою Вєрки Сердючки Інною Білокінь та командою показав свою квартиру та прогулявся біля дому.

"В кожному київському будинку були мешканці, які наче охороняли свій дім для тих, хто змушений був виїхати. Така історія про Андрія Данилка – відомого мешканця столиці. Андрій живе в самому серці Києва, в будинку із зіркою на даху. Ця зірка символізує сценічний образ Андрія і вже давно не асоціюється з радянським періодом. Тому що Верка Сердючка декомунізувала ту “советскую звезду”!)", — пише фотограф.

У цьому ж будинку в кінці лютого 2022 року, окрім Андрія Данилка, ще залишився на безстрокову зміну консьєрж Кузьмич.

"Війна багато на що вплинула. Тепер ми стали дружніми з тими, чиїх імен раніше навіть не знали. Кузьмича з Андрієм познайомила війна. Цей час згуртував людей і розірвав будь-які кордони. Нас обʼєднала трагедія власної країни: не має значення зірка ти чи водій громадського транспорту. Головне, що ми знаємо як сильно любимо своє місто, країну, життя. І все зробимо разом для нашої Перемоги", — наголосив Мушег Циронян.

Всі фото можна буде побачити в книзі A Life That Never Stopped про життя людей у Києві під час війни.

Нагадаємо, на сцену до Вєрки Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

Крім того, Politeka.net писала, як Андрій Данилко виглядав у молодому віці.

Крім того, Данилко здивував незвичайним фото зі сценічною мамою Вєрки Сердючки.