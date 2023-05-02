Відома актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Ганна Саліванчук нещодавно розповіла, як серйозно захворіла вся її родина, а в одного з маленьких синів температура була вже сорок градусів. Довелося їхати до лікарні, адже дітям і їй було досить тяжко.

Через сильну ангіну зірка також перестала розмовляти, але вирішила поділитися в Сторі, як можна розслабитися, порушуючи свої ж заборони.

Артистка не приховувала, що бути на карантині непросто:

«У мене замість антибіотиків вино! Це я ще вам кухню не показувала! Це істерика жінки, яка втомилася!

Через хворобу діти засинають самі, хоч якісь плюси. Але я вчитися теж не маю сил, більше забиралася, ніж читала» - зізналася Саліванчук.

«У Микити 40 градусів температура. А в лікарню я їздила з Глібом, бо зранку ми були хворі, а ввечері Микита забрав естафету на себе.

Вранці у Микити вже 37,3. Мені трохи краще, але все одно дуже болить горло! - Раніше поділилася своїми переживаннями Ганна. За словами артистки, цього разу самопочуття було настільки поганим, що й говорити не хотілося, тому вона не з'являлася у мережі.

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