Известная актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук недавно рассказала, как серьезно заболела вся ее семья, а у одного из маленьких сыновей температура была уже сорок градусов. Пришлось ехать в больницу, ведь детям и ей было довольно тяжело.
Из-за сильной ангины звезда также перестала разговаривать, но решила поделиться в Стори, как можно расслабиться, нарушая свои же запреты.
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Из-за болезни дети засыпают сами, хоть какие-то плюсы. Но я учиться тоже не имею сил, больше убиралась, чем читала» - призналась Саливанчук.
«У Никиты 40 градусов температура. А в больницу я ездила с Глебом, ибо с утра были больны мы, а вечером Никита забрал эстафету на себя.
Утром у Никиты уже 37,3. Мне немного лучше, но все равно очень болит горло!» - ранее поделилась своими переживаниями Анна. По словам артистки, в этот раз самочувствие было настолько плохим, что и говорить не хотелось, поэтому она не появлялась в сети.
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