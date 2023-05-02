Чоловік Алли Пугачової, російський шоумен Максим Галкін поділився у соціальній мережі Інстаграм деталями трагедії. За його словами, важко навіть писати про втрату близької людини.

Його друг, російський модельєр, помер у Москві на 59-му році життя. Юдашкін останніми роками боровся з тяжкою хворобою, яка була діагностована у 2016 році як рак нирок.

«Помер Валентин Юдашкін. Вірний друг наш, талановитий, яскравий, дотепний, найкращий. Занадто близька людина, щоби були сили багато писати… Така втрата. Легкої подорожі тобі, дорогий Валю» - емоційно написав Галкін під пам'ятним фото з другом.

У мережі були вражені та висловили свої співчуття:

«Людина, яка дарувала світові красу. Легкої подорожі його душі; Серце стиснулося, коли прочитала. Світла пам'ять; Та що це за напасть така - В'ячеславе Михайловичу, тепер ось Валентин... Нехай земля йому буде пухом; Пішла ще одна легенда. Це дуже сумно».

Також раніше легендарна російська артистка Алла Пугачова за своїм чоловіком Максимом Галкіним поділилася трагічною звісткою.

Алла Пугачова в Instagram вшанувала пам'ять свого друга модельєра В'ячеслава Зайцева, який 30 квітня помер на 86-му році життя.

"Прощавай, мій друже. Дякую за все. 🙏🙏🙏", - написала артистка під фотографією Слави в молодості.

Також нагадаємо, що росіяни вигадали нову помсту Галкіну.

Також повідомлялося, що Галкін дав вражаючий урок Олег Газманову і Меладзе.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни почали змінювати своє ставлення до Галкіна, який підтримав Україну.