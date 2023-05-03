Триває кастінг на новий сезон «Голосу країни», зовсім скоро українці зможуть знов побачити талановитих і співочих.

Цей сезон «Голосу країни», стане вже 13-м, пише Politeka.net.

Як завжди, будуть і нововведення.

Так, всіх, хто мріє стати учасником «Голосу країни-13» творці проєкту просять шукати цікаві кавери, робити аранжування, звертати увагу на контент учасників минулих сезонів «Голосу країни».

«Ми хочемо, щоб 70% пісень на проєкті звучали українською мовою», - кажуть вони.

Співати можна також і на англійській, і на турецькій, і на польській. Чого на новому «Голосі країни» не будуть слухати, так це пісні россійською мовою. Творці проєкту кажуть, що навіть не будуть розглядати такі анкети.

«В цьому сезоні, вперше в історії проєкту, ви можете заспівати свої авторські пісні, як на кастингу, так і на “Сліпих прослуховуваннях”. Подумайте, про що співає ваша душа”, - зазначив продюсер Володимир Завадюк.

Додамо, що тим часом на сторінці «Голосу країни» в Інстаграм з’явилися кадри кастингу фіналістки 12-го сезону Аліє Хаджабадінової.

Зірка «Голосу країни» залишила Крим у 2015 році, а до цього майже рік жила в окупації. Аліє зізналася, що їй було вкрай важко залишати свій будинок, рідних, друзів. Спочатку артистка поїхала в Харків до сестри, а потім разом із нею в Київ.

"Ми опинилися вдвох з сестрою наодинці з великим містом, не маючи нічого. Невеличка валіза речей, одна подушка з ковдрою на двох, і велика купа запитань і проблем. А що ж далі? Перші три дні ми жили у знайомої дівчини з Криму, шукали роботу і житло. Ми підтримували одна одну і було не так страшно…», - розповідала Аліє.

Згодом кожна з сестер знайшла роботу, а потім приютили ще й песика, який також був з Криму.

Дівчина розповідала, що прийшла на "Голос країни" популяризувати кримськотатарську музику, щоб культура її народу не була забута.

Нагадаємо, зірка "Голосу країни" встиг попрощатися з життям.

Також повідомлялось, хто з учасників "Голосу країни" став справжньою зіркою.

Крім того, Politeka.net писала, що переможниця "Голосу країни" звернулася до українців.