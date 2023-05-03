Як відомо, популярна українська співачка Оля Полякова багато років вона приховувала свій справжній вік і завдяки молодому вигляду викликала в шанувальників подив. Під час інтерв'ю у YouTube-шоу "Дорослі дівчата" співачка розповіла про свої секрети догляду за обличчям.

Артистка вирішила розповісти, як можна підтягнути овал обличчя за допомогою тренувань, а не уколів краси:

Полякова зазначила, що вона не займається пластичними операціями та не використовує філери, але зізналася, що використовує ботокс. Вона пояснила, що постійно виконує вправи для обличчя та займається фейсбілдингом, що допомагає їй підтримувати м'язи обличчя у формі та підтягувати овал обличчя.

Однією з вправ є підйом язика до неба, висування щелепи та витягування шиї вперед. Ще одна вправа включає імітацію жувальних рухів з відкритим ротом та витягування губ трубочкою. Нарешті вона прикладає пальці до кругових м'язів очей і намагається сильно примружитися.

Полякова зазначила, що після першого тренування вона відчула болючість у всьому обличчі, але повторення вправ допомагає досягти бажаних результатів.

У мережі ж поділилися своєю думкою:

«Ага, і ще парочка точок ботоксу)); Ті, хто добре виглядає, багато грошей витрачають на салони краси; Мені здається, від зайвих рухів, а тим більше не правильних, може бути ще більше шкоди;

Не вірю у ці вправи. Тому що вони всі косметологами ходять, і до пластичних хірургів; А потім це все прибирає косметолог 😉; А потім йдеш до косметолога та робиш ін'єкцію, а ще пізніше пластичні операції…».

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