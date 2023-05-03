Как известно, популярная украинская певица Оля Полякова многие годы она скрывала свой настоящий возраст и благодаря молодому внешнему виду вызывала у поклонников удивление. Во время интервью в YouTube-шоу "Дорослі дівчата", певица рассказала о своих секретах ухода за лицом.

Артистка решила рассказать, как можно подтянуть овал лица при помощи тренировок, а не уколов красоты:

Полякова отметила, что она не занимается пластическими операциями и не использует филлеры, но призналась, что использует ботокс. Она объяснила, что постоянно выполняет упражнения для лица и занимается фейсбилдингом, что помогает ей поддерживать мышцы лица в форме и подтягивать овал лица.

Одним из упражнений является подъем языка к небу, выдвижение челюсти и вытягивание шеи вперед. Еще одно упражнение включает имитацию жевательных движений с открытым ртом и вытягивание губ трубочкой. Наконец, она прикладывает пальцы к круговым мышцам глаз и старается сильно сощуриться.

Полякова отметила, что после первой тренировки она ощутила болезненность во всем лице, но повторение упражнений помогает достичь желаемых результатов.

В сети же поделились своим мнением:

«Ага, и еще парочка точек ботокса)); Те, кто хорошо смотрится, много денег тратят на салоны красоты; Мне кажется, от лишних движений, а тем более не правильных, может быть еще больше вреда;

Не верю в эти упражнения. Потому что они все по косметологам ходят, и к пластическим хирургам; А потом это все убирает косметолог 😉; А потом идешь к косметологу и делаешь инъекцию, а еще позже пластические операции…».

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