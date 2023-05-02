Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала полномасштабной войны публично спалила свой сценический кокошник и взяла курс на украинизацию, чатсо радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами с концерта на Кипре и похвасталась подарком, который получила от диаспоры.
Похоже, после большого концерта в Киеве с украинской программой, Оля отправилась за границу. Так, на новых снимках она показала свой концерт на Кипре, который прошел в очень теплой атмосфере. На сцену артистка вышла в роскошном королевском образе – с блестящим платьем, пышными кудрями и золотистой короной на голове.
В подписи к публикации Полякова рассказала, что украинская диаспора на Кипре презентовала ей ценный подарок: "Кипр, спасибо за невероятно теплый прием! Благодарю украинскую диаспору за такой ценный подарок в виде стилизованного венка-короны, вы невероятны".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Красавица".
"Спасибо! Это было невероятно! Вы такая энергичная, светлая".
"Спасибо! Все очень понравилось!".
"Невероятно хорошая".
"Надеюсь, ваш стилист придумает новый нежный образ с этим венком!".
"Олечка, вы невероятная!".
"Красавица наша".
"Роскошная".
"Очень красивая".
"Оленька, откуда у вас столько тепла и энергии? Невероятная. И настоящая патриотка".
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