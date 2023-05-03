Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася у соціальній мережі Інстаграм невеликим відео з останнього інтерв'ю із популярною ведучою та її колегою. Проте розмову українки не оцінили та засипали зірок не лише питаннями, а й критикою.

«Я знала, що це інтерв'ю raminalalala покаже вам її іншу. Це не моя самовпевненість, це реально трансформації, які відбулися з цією молодою жінкою, але ні вона, ні її аудиторія не мали часу/бажання/прецеденту це розглянути… А у вас є така можливість!» – поділилася Єфросиніна.

У мережі розгорілися справжні суперечки з обговореннями:

«Не коментую принципово. Але з Раміною або добре, або ніяк. Ніяк; Яка трансформація? Звичайне перевзуття;

Я щиро тішуся з того, що зникли з радарів Потапи. Ще хотілося б більше нових осіб. Як не включиш ТВ-Полякова, Євфосініна та Кароль. Ви там за квотою? Наприклад, антитіла не піаряться щогодини чи дні. Полякова вчора зняла кокошник та сарафан, Єфросиніна мовчить про Лізу Ющенка; Раміна ніколи не була і не буде прикладом

Раміна постійно щось закидає на кшталт «яка різниця якою мовою», а коли пишеш їй на це коментар, вона блокує; Раміна десь застрягла у віці 14-16 років».

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, як пережила ракетний обстріл.

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