Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась в социальной сети Инстаграм небольшим видео из последнего интеревью с популярной ведущей и ее коллегой. Однако беседу украинки не оценили и засыпали звезд не только вопросами, но и критикой.

«Я знала, что это интервью raminalalala покажет вам ее другой. Это не моя самоуверенность, это реально трансформации, которые произошли с этой молодой женщиной, но ни она, ни ее аудитория не имели времени/желания/прецедента это рассмотреть… А у вас есть такая возможность!» - поделилась Ефросинина.

В сети же разгорелись настоящие споры с обсуждениями:

«Не комментирую принципиально. Но с Раминой либо хорошо, либо никак. Никак; Какая трансформация? Обычное переобувание;

Я искренне радуюсь тому, что исчезли с радаров Потапы. Еще хотелось бы больше новых лиц. Как ни включишь ТВ-Полякова, Евфосинина и Кароль. Вы там по квоте?; Например, антитела не пиарятся каждый час или дни. Полякова вчера сняла кокошник и сарафан, Ефросинина молчит о Лизе Ющенко; Рамина никогда не была и не будет примером

Рамина постоянно что-то забрасывает вроде «какая разница на каком языке», а когда пишешь ей на это комментарий, она блокирует; Рамина где-то застряла в возрасте 14-16 лет».

Напомним, Ефросинина призналась, как пережила ракетный обстрел

А еще Politeka писала, что Ефросинина от души посмеялась над Поляковой с лишним весом

Также Politeka сообщала, что Ефросинина показала сына, который получил недавно травму