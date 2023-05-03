Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист опублікував нове відео, а також зробив заяву про новий гастрольний тур.
Відео, яке показав Макс, мабуть, є фрагментом його нового кліпу, в ньому він співає українською запальною піснею. Перед камерою артист з'явився просто неба, на ньому чорні шкіряні штани і біла майка в обліпку. Він активно жестикулює та чуттєве співає.
У підписі до публікації Барських написав: "Усім доброго ранку! Сьогодні я та моя команда вирушаємо в тур. Попереду зустрічі з вами в різних містах та країнах. Дуже чекав та готувався до цього! Уже скоро нові й улюблені пісні та наші з вами емоції. До зустрічі! Будемо шукати нових себе разом".
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Нова атака дронів, Київ під ударом: "Запустили з різних напрямків"
Росіяни в Бахмуті отримали нове озброєння, ЗСУ опинились у ще більшій небезпеці: "Приміняють у нічний час..."
"Не знаю, як далі без тебе": обірвалося життя Героя, який багато зробив для України
Армія рф атакувала мирне населення авіабомбами, багато загиблих та поранених: що відомо наразі
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Рідною мовою так красиво".
"Удачі тобі і твоїй команді в турі! Я впевнена, що у всіх містах на вас дуже чекають. Дякую за позитивні емоції".
"Макс, як гарно".
"Що не пісня, то хіт! Гарні слова".
"Барських, ти вогонь! Артист номер один у моєму серці".
"Дуже чекаю на цю пісню".
"Вдалого туру, багато нових вражень та нових пісень!".
"Вже післязавтра чекаю на зустріч у Варшаві!".
"Макс вдалого туру тобі та вашій команді".
"Ну що це за краса така неземна, і талант в одній людині!"
Нагадаємо, "До чого тонко підмічено": Великий з "Квартал 95" захопив дотепною пародією на мерзенного Соловйова, відео.
Як повідомляла Politeka, "Продовжуємо жити": TAYANNA показала, що відбувається за кадром перед виходом на сцену.
Також Politeka писала, що "Новини розбивають серце": Jerry Heil поділилася своїм болем у новій зворушливій пісні.