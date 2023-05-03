Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист опублікував нове відео, а також зробив заяву про новий гастрольний тур.

Відео, яке показав Макс, мабуть, є фрагментом його нового кліпу, в ньому він співає українською запальною піснею. Перед камерою артист з'явився просто неба, на ньому чорні шкіряні штани і біла майка в обліпку. Він активно жестикулює та чуттєве співає.

У підписі до публікації Барських написав: "Усім доброго ранку! Сьогодні я та моя команда вирушаємо в тур. Попереду зустрічі з вами в різних містах та країнах. Дуже чекав та готувався до цього! Уже скоро нові й улюблені пісні та наші з вами емоції. До зустрічі! Будемо шукати нових себе разом".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Рідною мовою так красиво".

"Удачі тобі і твоїй команді в турі! Я впевнена, що у всіх містах на вас дуже чекають. Дякую за позитивні емоції".

"Макс, як гарно".

"Що не пісня, то хіт! Гарні слова".

"Барських, ти вогонь! Артист номер один у моєму серці".

"Дуже чекаю на цю пісню".

"Вдалого туру, багато нових вражень та нових пісень!".

"Вже післязавтра чекаю на зустріч у Варшаві!".

"Макс вдалого туру тобі та вашій команді".

"Ну що це за краса така неземна, і талант в одній людині!"

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