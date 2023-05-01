Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка з початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі своєї підготовки до виходу на сцену.
Так, на відео можна побачити, як TAYANNA починаючи від гримерки та гардеробу. На одному з кадрів видно, що над зовнішністю артистки працюють візажист та перукар, потім можна розглянути елегантну сукню з рюшами, зняту з незвичайного ракурсу, а наприкінці ролика співачка вже знята на сцені при повному параді.
У підписі до публікації Решетняк написала просто: "Продовжуємо жити та робити добрі справи". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Дуже хороше відео та ваш голос".
"Яке відео".
"Особливо кадр із сукнею на вішалці, і звук луна".
"Як гарно".
"Ви так красива".
"Яка ви красуня, Тетяно".
"Дуже цікаве відео, яке інтригує, як у кіно".
"Вау! Таке атмосферне відео".
"Найкраща".
"Так тримати вдалого гарного настрою".
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