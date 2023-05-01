Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка з початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі своєї підготовки до виходу на сцену.

Так, на відео можна побачити, як TAYANNA починаючи від гримерки та гардеробу. На одному з кадрів видно, що над зовнішністю артистки працюють візажист та перукар, потім можна розглянути елегантну сукню з рюшами, зняту з незвичайного ракурсу, а наприкінці ролика співачка вже знята на сцені при повному параді.

У підписі до публікації Решетняк написала просто: "Продовжуємо жити та робити добрі справи". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже хороше відео та ваш голос".

"Яке відео".

"Особливо кадр із сукнею на вішалці, і звук луна".

"Як гарно".

"Ви так красива".

"Яка ви красуня, Тетяно".

"Дуже цікаве відео, яке інтригує, як у кіно".

"Вау! Таке атмосферне відео".

"Найкраща".

"Так тримати вдалого гарного настрою".

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