Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася зворушливим відео, на якому співає нову пісню.

Як видно, Яна знята під час одного зі своїх виступів, вона стоїть на сцені біля мікрофона, до якого прикріплений український прапор. На сцену артистка вийшла у стильному скромному образі з довгою білою блузою та коротеньким чорним піджаком. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та стривожений вигляд.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Новини розбивають серце, але ми продовжуємо донатити на ЗСУ, вірити у перемогу, підтримувати культуру". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Вау, дуже гарно".

"Що не пісня, то шедевр! Вітаю і дякую!".

"Дякую за пісні українською мовою".

"За душу бере пісня".

"Боже, дівчино, звідки ти? Наші зірки – справжні".

"Коли почула "Бахмут" мене промурашило".

"Як же це чудово".

"Ти неймовірна, краса".

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