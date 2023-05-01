Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював мерзенного пропагандиста Соловйова та його реакцію на дзвінок президента Китаю Володимиру Зеленському.

У ролику Юрій перетворився на Соловйова, який веде свій відеоблог, коментуючи події довкола російської війни в Україні. Він повторив усі манери, мова і звички мерзенного пропагандиста, повністю вживши в роль.

У підписі до публікації на ютуб Великий розповів про тему своєї нової пародії: "Днями президент Китаю Сі Цзіньпін вперше зателефонував Володимиру Зеленському. Цей дзвінок відбувся вже через кілька днів після того, як китайський посол розлютив Європу, поставивши під сумнів суверенітет пострадянських держав. Природно. , більшість російських пропагандистських медіа не могли оминути цю тему стороною, і очолить сьогодні цей "негативний процес" головне "невдоволення" РФ - Рудольфович".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову пародію коміка:

"До чого тонко помічено".

"Хочу побачити, як солов'їв почне розповідати, як путін всіх обдурив, а він взагалі завжди Зеленського любив".

"Юрію, з самого ранку вмикаю ваші пародії, сміюся до сліз, настрій підняли на висоті!".

"Пан Сі зателефонував пану Зе, через це на росії пролунало численне Пу".

"Вашій майстерності немає межі! Незрівнянно!".

"Юрій, це чудово!".

"Юрію, ви робите велику помилку! Ви зображуєте персонажів набагато розумніше, ніж вони є насправді!"

"Нікчемна правда про нашу велику брехню". Це справді геніальний текст. Дякую. Без гумору ніяк нам не можна.

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