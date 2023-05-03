Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью украинизировался, а затем решил покорять еще и англоязычного зрителя, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое видео, а также сделал заявление о новом гастрольном туре.
Видео, которое показал Макс, видимо, является фрагментом его нового клипа, в нем он поет на украинском языке зажигательную песню. Перед камерой артист появился под открытым небом, на нем черные кожаные брюки и белая майка в облипку. Он активно жестикулирует и чувственное поет.
В подписи к публикации Барских написал: "Всем доброго утра! Сегодня я и моя команда отправляемся в тур. Предстоит встреча с вами в разных городах и странах. Очень ждал и готовился к этому! Уже скоро новые и любимые песни и наши с вами эмоции. До встречи! Будем искать новых себя вместе".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
"На родном языке так красиво".
"Удачи тебе и твоей команде в туре! Я уверена, что во всех городах вас очень ждут. Спасибо за положительные эмоции".
"Макс, как красиво".
"Что ни песня, то хит! Хорошие слова".
"Барских, ты огонь! Артист номер один в моем сердце".
"Очень жду эту песню".
"Удачного тура, много новых впечатлений и новых песен!".
"Уже послезавтра жду встречи в Варшаве!".
"Макс удачного тура тебе и вашей команде".
"Ну что это за красота такая неземная, и талант в одном человеке!".
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