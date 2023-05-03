Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина не змогла порозумітися з шанувальниками.

Українська актриса Ксенія Мішина кілька місяців тому представила знімки, на яких позувала у спідній білизні з вирізами, що викликають. Після схуднення артистка постійно наголошує лише на фігурі, що вже почала дратувати її шанувальників.

З того часу Мішина продовжує демонструвати своє змінене тіло на свіжих фото та висловлює радість від того, що вона зуміла скинути вагу. Однак її шанувальників почали розчаровувати однакові фотографії, зроблені з акцентом на фігуру.

«Надсилайте тих, хто змушує думати, що ви неідеальні; – написала Мішина.

У мережі ж вирішили висловити свою думку, критика артистки продовжилася:

«Та ми по-любому неідеальні і це бл. Це потрібно просто прийняти, і тоді не потрібно нікого нікуди посилати; Хтось про зовнішність, а хтось вижити хоче, особливо коли втратив усе. Ви дуже гарна та цікава, але цінності у багатьох змінилися;

Виходить, що твоє критичне схуднення через те, що хтось тебе змусив думати, що ти неідеальна? Ти забула його послати...; Краще не скажеш; Ксюша! Для кого це зараз у такий тяжкий час?».

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