Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина не смогла найти общий язык с поклонниками.

Украинская актриса Ксения Мишина несколько месяцев назад представила снимки, на которых позировала в нижнем белье с вызывающими вырезами. После похудения артистка постоянно делает акцент только на фигуре, что уже начало раздражать ее поклонников.

С тех пор Мишина продолжает демонстрировать свое измененное тело на свежих фото и выражает радость от того, что она сумела сбросить вес. Однако ее почитателей стали разочаровывать однообразные фотографии, сделанные с акцентом на фигуру.

«Шлите тех, кто заставляет думать, что вы неидеальны; - написала Мишина.

В сети же решили выразить свое мнение, критика артистки продолжилась:

«Да мы по-любому неидеальны и это ок. Это нужно просто принять и тогда не нужно никого никуда посылать; Кто-то о внешности, а кто-то выжить хочет, особенно когда потерял все. Вы очень хороша и интересна, но ценности у многих изменились;

Выходит что твое критическое похудение из-за того, что кто-то тебя заставил думать что ты неидеальна? Ты забыла его послать...; Идеальнее не скажешь; Ксюша! Для кого это сейчас в такое тяжелое время?».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.