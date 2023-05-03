Украинская актриса Ксения Мишина несколько месяцев назад представила снимки, на которых позировала в нижнем белье с вызывающими вырезами. После похудения артистка постоянно делает акцент только на фигуре, что уже начало раздражать ее поклонников.
С тех пор Мишина продолжает демонстрировать свое измененное тело на свежих фото и выражает радость от того, что она сумела сбросить вес. Однако ее почитателей стали разочаровывать однообразные фотографии, сделанные с акцентом на фигуру.
«Шлите тех, кто заставляет думать, что вы неидеальны; - написала Мишина.
В сети же решили выразить свое мнение, критика артистки продолжилась:
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«Да мы по-любому неидеальны и это ок. Это нужно просто принять и тогда не нужно никого никуда посылать; Кто-то о внешности, а кто-то выжить хочет, особенно когда потерял все. Вы очень хороша и интересна, но ценности у многих изменились;
Выходит что твое критическое похудение из-за того, что кто-то тебя заставил думать что ты неидеальна? Ты забыла его послать...; Идеальнее не скажешь; Ксюша! Для кого это сейчас в такое тяжелое время?».
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.