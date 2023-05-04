Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова вирішила побалакати з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться з українцями всім цікавим.
"Давненько не було))", - написала зірка у віконці, пропонуючи ставити запитання.
"Дашуль, чи плануєте весілля та діток?", - запитав фанат.
"На жаль, ні", - відповіла Даша лаконічно та поділилася селфі.
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"А чому на жаль немає??? Ти ще така молода, все ще попереду!)", - запитав ще один фанат.
"Так так)) все буде, але не зараз", - відповіла зірка.
"Як твої стосунки?" - запитав ще один фанат.
"Якщо чесно – зараз це складне питання. Я не знаю, що буде завтра. Багато питань про стосунки, але з усією повагою до улюбленої аудиторії – я не можу і не хочу давати коментарі. Час покаже", – написала Даша у відповіді.
"Ви вже не у стосунках?" - запитав ще один фанат.
"Все змінюється щодня", – написала Ульянова.
Варто зазначити, Даша Ульянова – відома українська відома спортсменка, яка має звання Майстра спорту України. А кілька років тому зірка пішла на шоу "Холостяк", де їй удалося підкорити серце Макса Михайлюка, але пара одразу ж після проекту розійшлася.
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