Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото со своими родителями, к которым приехала в гости.

Как оказалось, Даша вернулась в родительский дом в Кривом Роге, и сидя за семейным столом, они сделали теплое домашнее фото. На снимке блогерша сидит посредине между родителями, которые выглядят, к слову, очень молодо. Поклонники отметили, как девушка похожа на своего харизматичного отца, а также подметили, как ухожено выглядит мама.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Большая ценность и большой подарок, что вы есть в моей жизни. Счастлива быть дома". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Копия папы".

"Все хвалят маму Даши. Да, красавица, но и папа очень харизматичный мужчина".

"Сколько лет вашему папе? Он очень молодо выглядит!".

"Очень хорошая семья! Но, как хорошо выглядит мама. Молодая, стильная, и очень кстати всегда уравновешенная!".

"Хорошие родители и хорошие дети! Счастья вашей семье".

"На папу очень-очень похожа".

"Какие вы милые, счастливые!".

"Папина доця, очень похожи".

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