Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, какая беда у нее произошла. Звезда опубликовала в своем Инстаграм сторис, где разместила селфи.

"Немножко подсыпало меня, потому утро такое...", - написала Даша и показала свое лицо.

Стоит отметить, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание Мастера спорта Украины. А несколько лет назад девушка пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. На проекте Даша дошла до финала и победила, но в конечном итоге оказалось, что пара сразу же разошлась после шоу. После этого Михайлюк женился на моделе Даше Хлыстун, которая ему успела родить дочь Ариану. А Ульянова стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А недавно звезда рассказала, что она делает, когда просыпается с утра.

"Каждый день, когда я просыпаюсь – в первую очередь я беру телефон в руки и начинаю отвечать вам, моим подписчикам. Если у меня плохое настроение – я могу поделиться этим с вами и всегда! Вот прям всегда получу от вас такую безумную поддержку. Когда у меня хорошее настроение – я делюсь с вами и получаю классный фидбек и благодарность за вдохновение)", - написала Даша.

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