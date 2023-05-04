Победительница "Холостяка" Даша Ульянова решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем сторис Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.
"Давненько не было))", - написала звезда в окошке, предлагая задавать вопросы.
"Дашуль, планируете ли свадьбу и деток?", - спросил фанат.
"К сожалению, нет", - ответила Даша лаконично и поделилась селфи.
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"А почему к сожалению нет??? Ты еще такая молодая, все еще впереди!!!))", - спросил еще один фанат.
"Да да)) все будет, но не сейчас", - ответила звезда.
"Как твои отношения?", - спросил еще один фанат.
"Если честно - сейчас это сложный вопрос. Я не знаю, что будет завтра. Много вопросов об отношениях, но со всем уважением к любимой аудитории - я не могу и не хочу давать комментарии. Время покажет", - написала Даша в ответе.
"Вы уже не в отношениях?", - спросил еще один фанат.
"Все меняется каждый день", - написала Ульянова.
Стоит отметить, Даша Ульянова - известная украинская известная спортсменка, имеющая звание Мастера спорта Украины. А несколько лет назад звезда пошла на шоу "Холостяк", где ей удалось покорить сердце Макса Михайлюка, но пара сразу же после проекта разошлась.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" показала редкое фото с моложавыми родителями
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