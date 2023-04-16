Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными кадрами, на которых похвасталась своими пасочками.
Как видно, на новых фото Даша запечатлена, держа в руках противень с выстроенными на нем красивыми ароматными пасочками. Перед камерой девушка появилась в темном домашнем образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.
По словам блогерши, она сама занималась приготовлением праздничной выпечки, и потратила на это около 10 часов времени: "10 часов работы и сил на нормальные фотки уже нет, но я счастлива. Ну, как вам?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Женщина приняла военного ВСУ за российского "освободителя" и расстроилась, видео: "Не дождалась"
Оккупанты роют окопы в Крыму для двух целей, озвучены истинные причины: "Бессмысленная работа..."
"Царство Небесное Наталочке!": оборвалась жизнь знаменитой украинской актрисы
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
"Своими ручками с любовью!".
"Чудесные пасхи, такие же, как и хозяйка".
"Все, после таких куличей можно уже замуж! Хозяйка! Настоящая украиночка!".
"Ну очень хорошо. Молодец".
"Вы еще и хозяйка, а не только красивая картинка. Круто, гордимся вами".
"Как красиво".
"Даша, как я вас понимаю! У меня ушло на все 7 часов".
"Красота! Во всем на этом фото! Усталая, счастливая, настоящая".
"Класс. Можно рецепт пожалуйста".
"Вы именно это все сделали?".
Напомним, "Девочка, 44 годика": Великий из "Квартал 95" взорвал сеть пародией на скандальное интервью запроданки Лорак.
Как сообщала Politeka, "Я поняла, что…": Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев.
Также Politeka писала, что "Заряжала всех": Мисс Украина-Вселенная Неплях пришла на популярное шоу и произвела фурор.