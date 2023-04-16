Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными кадрами, на которых похвасталась своими пасочками.

Как видно, на новых фото Даша запечатлена, держа в руках противень с выстроенными на нем красивыми ароматными пасочками. Перед камерой девушка появилась в темном домашнем образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.

По словам блогерши, она сама занималась приготовлением праздничной выпечки, и потратила на это около 10 часов времени: "10 часов работы и сил на нормальные фотки уже нет, но я счастлива. Ну, как вам?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Своими ручками с любовью!".

"Чудесные пасхи, такие же, как и хозяйка".

"Все, после таких куличей можно уже замуж! Хозяйка! Настоящая украиночка!".

"Ну очень хорошо. Молодец".

"Вы еще и хозяйка, а не только красивая картинка. Круто, гордимся вами".

"Как красиво".

"Даша, как я вас понимаю! У меня ушло на все 7 часов".

"Красота! Во всем на этом фото! Усталая, счастливая, настоящая".

"Класс. Можно рецепт пожалуйста".

"Вы именно это все сделали?".

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