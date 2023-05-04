Актор Тарас Цимбалюк , який став зіркою серіалу "Кріпосна", поділився новими фотографіями зі своєю коханою Готочкіною Світланою. Зірка опублікувала кадри в Інстаграм, де активно веде блог. На кадрах пара гуляла на іподромі.
"Лише тоді, коли ми любимо, можемо називатися людьми…", - написав Тарас у публікації.
Фанати, включаючи танцюриста Євгена Кота, дружину продюсера "Квартал 95" Ганну Саліванчук, актрису Ольгу Сумську, дружину ведучого "Холостяка" Христину Решетник та Ганну Кошмал, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Щастя вам! Дуже гарна пара";
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"Яка ж добра пара, щастя вам, ви прекрасні";
"Ви такі класні, прямий як ніколи!!";
"тільки коли любимо ми, можемо називатися людьми...";
"Такі молоді, закохані та красиві";
"Мені не подобається ... можеш блокувати, можете критикувати";
"Справді, "тільки почуття роблять нас живими" (Ноелін Кард). Недарма "серце завжди пропускає удар перед поцілунком" (Кіану Рівз). І вибираємо ми "не випадково один одного... Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашому підсвідомості" (Зигмунд Фрейд) ...";
"Ви такі щасливі і радісні на фотках. Дуже тішуся за вас".
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