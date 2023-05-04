Актор Тарас Цимбалюк , який став зіркою серіалу "Кріпосна", поділився новими фотографіями зі своєю коханою Готочкіною Світланою. Зірка опублікувала кадри в Інстаграм, де активно веде блог. На кадрах пара гуляла на іподромі.

"Лише тоді, коли ми любимо, можемо називатися людьми…", - написав Тарас у публікації.

Фанати, включаючи танцюриста Євгена Кота, дружину продюсера "Квартал 95" Ганну Саліванчук, актрису Ольгу Сумську, дружину ведучого "Холостяка" Христину Решетник та Ганну Кошмал, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Щастя вам! Дуже гарна пара";

"Яка ж добра пара, щастя вам, ви прекрасні";

"Ви такі класні, прямий як ніколи!!";

"тільки коли любимо ми, можемо називатися людьми...";

"Такі молоді, закохані та красиві";

"Мені не подобається ... можеш блокувати, можете критикувати";

"Справді, "тільки почуття роблять нас живими" (Ноелін Кард). Недарма "серце завжди пропускає удар перед поцілунком" (Кіану Рівз). І вибираємо ми "не випадково один одного... Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашому підсвідомості" (Зигмунд Фрейд) ...";

"Ви такі щасливі і радісні на фотках. Дуже тішуся за вас".

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" похвалився нагородою, яку отримав від військових

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк показав кумедне фото з Наталкою Денисенко, акторка відреагувала

Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін після розлучення з Квітковою показав своє хобі, актор Цимбалюк підтримав



