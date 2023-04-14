Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил новое видео, на котором показал свое хобби, которым усердно занимается.

Как видно, Никита снял на видео свою тренировку в спортзале, и подобных видео у него много. Похоже блогер после развода с женой еще больше ударился в занятия спортом. В ролике шоумен появился в темном спортивном наряде – коротких шортах и футболке, он активно тягает железо и занимается на тренажерах. Примечательно, что Никита делает это под трендовую песенку: "Скоро вже буде Пасха".

В подписи к публикации Добрынин так и написал, но со знаком вопроса: "Скоро вже буде Пасха?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего, засыпая его комплиментами и шутками. Так, одним из первых видео Никиты прокомментировал известный актер Тарас Цымбалюк, он оставил в поддержку несколько эмодзи-огоньков.

Напомним, два месяца назад жена Добрынина Даша Квиткова дала откровенное интервью Маше Ефросининой, в котором объявила о разрыве отношений с Никитой. Тогда девушка заявила, что они расходятся мирно и вместе ходят к психологу, чтобы решить вопросы с воспитанием их общего сына Льва. Никита подобных интервью не давал и подробности разрыва не раскрывал.

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