Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил снимки и похвастался наградой от военных.

Так, на одной из фотографий Тарас показал себя, видимо, во время поездки в поезде, он лежит в темноте и с серьезным лицом смотрит в объектив. На второй фотографии актер показал благодарностью, которую получил от военных. Как оказалось, это благодарность от Нацгвардии за поднятие боевого духа бойцов.

В подписи к публикации Цымбалюк рассказал: "Очень приятно, что наш спектакль "Эмигранты" продолжает приносить пользу ВСУ. Сегодня получил такую благодарность от наших Героев! Слава Украине! Ждем вас на наших спектаклях!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера:

"И это только начало".

"Какие вы молодцы".

"Горжусь тобой".

"Спасибо, вы лучшие!".

"Дай, Боже, вам здоровья! Сил и вдохновения! Все будет Украина!".

"Невероятно крутой и талантливый! Гордимся".

"Поздравляю с заслуженной грамотой, Тарас. Вы молодец на самом деле".

"Вы нереально круты, так держать!".

"Браво. Молодцы ребята".

"Спасибо за неравнодушие и поддержку".

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