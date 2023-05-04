Актер Тарас Цымбалюк, который стал звездой сериала "Крепостная", поделился новыми фотографиями со своей возлюбленной Готочкиной Светланой. Звезда опубликовал кадры в Инстаграм, где активно ведет блог. На кадрах пара гуляла на ипподроме.

"Только тогда, когда любим мы, можем называться людьми…", - написал Тарас в публикации.

Фанаты, включая танцора Евгения Кота, жену продюсера "Квартал 95" Анну Саливанчук, актрису Ольгу Сумскую, жену ведущего "Холостяка" Кристину Решетник и Анну Кошмал, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Счастья вам! Очень хорошая пара";

"Какая же хорошая пара, счастья вам, вы прекрасны";

"Вы такие классные, прям как никогда!!";

"только когда любим мы, можем называться людьми...";

"Такие молодые, влюбленные и красивые";

"Мне не нравится....можешь блокировать, можете критиковать";

"Действительно, "только чувства делают нас живыми" (Ноэлин Кард). Недаром "сердце всегда пропускает удар перед поцелуем" (Киану Ривз). И выбираем мы "не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании" (Зигмунд Фрейд)...";

"Вы так счастливы и радостны на фотках. Очень радуюсь за вас".

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