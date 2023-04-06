Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк дал украинцам несколько полезных советов из мира кино.

В этот раз на своей странице в Instagram Тарас Цымбалюк рассказал о 6 фильмах, поразивших его за последнее время.

"Фильм-потрясение для меня - «На западном фронте без перемен»! Смотрел его сразу, как он вышел… но, как вспоминаю, до сих пор мурашки по телу… почему? - думаю, удалось режиссеру пронзить реализмом. Этот фильм для меня - Оскар! Тот случай, когда сквозь экран чувствуешь запах и силу ветра! Меня реально прижимало к креслу во время просмотра! Браво!", — пишет актер.

Также он отметил ленту «Мальчик, укротивший ветер». Там его, в частности, приятно удивили актеры.

"Здесь, конечно, зашкаливает мораль и уровень добра. Я показал бы этот фильм всем детям. А еще и стильно сняли… Я кайфонул!", — резюмировал Цымбалюк.

Он также рекомендует к обязательному просмотру оскароносный фильм «В ритме сердца». По его мнению, это один из самых лучших сценариев за последние годы.

Кроме того, Тараса Цыбалюка поразила лента «Зверь», где в главной роли Идрис Эльба. Актер рекомендует его любителям драматических фильмов с элементами триллера.

Фильм «Мужчина по имени Отто» разочаровал украинского артиста: "Эта лента заставила меня переосмыслить глубину предыдущего фильма, потому что скандинавская версия, конечно, гораздо глубже. Даже Том Хэнкс не смог вытащить крутой шведский материал из кучи клише, которые затащили этот фильм в типичную "американщину". Поэтому НЕ советую смотреть недавно вышедший ремейк. Взгляните, все же, «Мужчина по имени Уве» 2015-го года!".



Последний фильм из списка Цымбалюка – «1917» .

"Здесь надо аплодировать стоя инициатору, задумавшему снять сложную военную драму несколькими кадрами, и операторскому департаменту, космически это все реализовавшему! Это просто огнище! Абсолютно без всяких преувеличений! Актеры умело сыграли несколько сложных сцен, которые длились по 20-30 мин. Ну, и история достойна внимания и экранизации! Я в восторге и тоже искренне советую!", - подчеркнул актер.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.