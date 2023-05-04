Відома актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила показати українкам топ весняних та літніх образів цього сезону. Артистка виклала невеликий урок з підбору нарядів, які добре поєднувалися між собою.

Як відомо, Ганна Саліванчук нерідко дивувала публіку вибором свого вбрання для світських заходів, часто артистка наголошує на своїх формах.

"Ну що, ловіть наш тиждень крутих лук" - написала Анна під фото.

У мережі оцінили її варіанти модних образів:

«Дуже кльові!; Анюта порве мозок у будь-кого!; Бомба 🔥 Всі образи круті 😍; Яка ж ви красуня; 1,3,6,7 найбільше мені сподобалися; Неділя 🔥; П'ятниця та субота; Мені сподобався 1,3,4 та 6 варіанти; Стильно, гарно, вишукано! Анюто, ти супер!; Хорошій жінці все личить, а вам особливо».

За словами артистки, ніжність – це та сама природна якість жінки, її зброя та її зворушлива слабкість. І кожна жінка має широкий спектр проявів цього відчуття.

Саліванчук заявила, що жінка при цьому має дбати про своє тіло, оскільки саме правильний догляд за ним здатний продовжити молодість на багато років.

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