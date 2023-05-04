Известная актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук решила показать украинкам топ весенних и летних образов на этот сезон. Артистка преподала небольшой урок по подбору нарядов, которые хорошо сочетались между собой.

Как известно, Анна Саливанчук нередко удивляла публику выбором своих нарядов для светских мероприятий, часто артистка делает акцент на своих формах.

«Ну что, ловите нашу неделю крутых лугов» - написала Анна под фото.

В сети оценили ее варианты модных образов:

«Очень клевые!; Анюта порвет мозги у любого!; Бомба 🔥 Все образы крутые 😍; Какая же вы красотка; 1,3,6,7 больше всего мне понравились; Воскресенье🔥; Пятница и суббота; Мне понравился 1,3,4 и 6 варианта; Стильно, красиво, изысканно! Анюта, ты супер!; Хорошей женщине все к лицу, а вам особенно».

По словам артистки, нежность – это то самое природное качество женщины, ее оружие и ее трогательная слабость. И каждая представительница слабого пола владеет широким спектром проявлений этого чувства.

Саливанчук заявила, что женщина при этом должна заботиться о своем теле, поскольку именно правильный уход за ним способен продлить молодость на многие годы.

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