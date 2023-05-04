Внаслідок нової страшної атаки з боку російських окупантів під обстріл потрапив пасажирський потяг.

Окупанти вдарили з РСЗВ по залізничному вокзалу Херсона та прилеглій території, по вул.Паровозній та просп.Ушакова, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.

Внаслідок цієї атаки, яка сталася вдень 3 травня, 4 людини загинуло і 13 отримали поранення. Під обстріл також потрапив пасажирський потяг «Херсон — Львів».

«Внаслідок потрапляння снаряду повністю вигорів вагон пасажирського потягу», - розповіли в поліції.

Крім того, було поранено провідника.

В «Укрзалізниці» розповіли, в якому він зараз стані.

«Наш провідник Роман, який був поранений вчора під час терористичної атаки росії на вокзал, вже виписаний із херсонської лікарні та повернувся до рідного Миколаєва. Стан пораненого колеги стабільний, його вже відвідали залізничники…».

Колега Романа розповідає, що, вискочивши після обстрілу з вагона, він побачив пораненого Романа. Поруч із ним були вже поліцейські, які надавали йому першу медичну допомогу.

Також в УЗ розкрили подробиці атаки:

«В Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко, за кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, незважаючи на хаос та повітряну тривогу».

Сьогодні, 4 травня, поїзд прибув до Львова. Його на вокзалі зустрічали оплесками.

Нагадаємо, кількість жертв страшної атаки на Херсон збільшилась. У реанімації померли двоє чоловіків, які у той момент знаходились в супермаркеті.

За даними поліції, жертвами обстрілів Херсонщини за минулу добу стали 24 людини. Ще 46 українців отримали поранення.

"Серце кров'ю обливається. Гади! Ці виродки від безсилля гатять по кому попало. Співчуваємо всім рідним та близьким загиблих. Тримайся Херсоне! Україна переможе!", "Світла пам'ять загиблим", - коментують страшні цифри користувачі соцмереж.

Українців благають не ігнорувати повітряну тривогу - росія готується до нової атаки.

Також повідомлялось, що вулиці Києва після нової атаки всіяни уламками дронів.