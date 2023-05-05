Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень, згадала свої мрії про великий спів. Вона поділилася своєю історією на своїй сторінці у соціальній мережі. У перервах між концертами туру, на честь свого Дня народження, вона згадала один із найяскравіших моментів свого дитинства – виграш на вокальному конкурсі "Чорноморські ігри".
На фотографії, яку вона опублікувала, Настя тримає гран-прі фестивалю. Вона розповідає, що кілька разів їздила на конкурс, але щоразу поверталася без перемоги. Проте її віра у мрію та прагнення продовжувати працювати над собою не дозволили їй зупинитися.
Зрештою, завдяки її зусиллям та вірі у себе, їй вдалося виграти цей престижний конкурс.
«Якщо вам не вдається щось із першого разу – не можна зупинятися, потрібно продовжувати працювати над собою та своїми вміннями» – додала Настя під кадрами.
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Окупанти атакували Київ: у столиці пролунали вибухи і спалахнула пожежа, перші деталі та кадри
"Ми тобі допоможемо, тільки піди з України": Сі Цзіньпін зробив пропозицію путіну, щоб урятувати його владу
В України з'явився потужний союзник, який добивається поразки рф: "Третя людина в США"
Ворог завдав удару по працюючому гіпермаркету, є загиблі і багато поранених: фото з місця і перші деталі
Необхідно продовжувати працювати над своїми вміннями і вірити в себе, щоб досягти поставленої мети.
Раніше Потап на своїй сторінці в Інстаграмі розповів, як насправді ставиться до своєї дружини Насті Каменських, з якою він розлучається.
«Краща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша дама, найдобріше серце, найкрасивіша душа - це все ти моє жабеня, я закоханий у тебе шалено і шалено, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати».
Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапа і нарвалася на хейт.
Також повідомлялось, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації з військовими - вона відповіла.
Крім того, Politeka.net писала, що що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.