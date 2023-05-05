Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася важливим для себе досягненням та задумалася про минуле.

Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень, згадала свої мрії про великий спів. Вона поділилася своєю історією на своїй сторінці у соціальній мережі. У перервах між концертами туру, на честь свого Дня народження, вона згадала один із найяскравіших моментів свого дитинства – виграш на вокальному конкурсі "Чорноморські ігри".

На фотографії, яку вона опублікувала, Настя тримає гран-прі фестивалю. Вона розповідає, що кілька разів їздила на конкурс, але щоразу поверталася без перемоги. Проте її віра у мрію та прагнення продовжувати працювати над собою не дозволили їй зупинитися.

Зрештою, завдяки її зусиллям та вірі у себе, їй вдалося виграти цей престижний конкурс.

«Якщо вам не вдається щось із першого разу – не можна зупинятися, потрібно продовжувати працювати над собою та своїми вміннями» – додала Настя під кадрами.

Необхідно продовжувати працювати над своїми вміннями і вірити в себе, щоб досягти поставленої мети.

Раніше Потап на своїй сторінці в Інстаграмі розповів, як насправді ставиться до своєї дружини Насті Каменських, з якою він розлучається.

«Краща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша дама, найдобріше серце, найкрасивіша душа - це все ти моє жабеня, я закоханий у тебе шалено і шалено, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати».

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапа і нарвалася на хейт.

Також повідомлялось, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації з військовими - вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.