Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень, згадала свої мрії про великий спів. Вона поділилася своєю історією на своїй сторінці у соціальній мережі. У перервах між концертами туру, на честь свого Дня народження, вона згадала один із найяскравіших моментів свого дитинства – виграш на вокальному конкурсі "Чорноморські ігри".

На фотографії, яку вона опублікувала, Настя тримає гран-прі фестивалю. Вона розповідає, що кілька разів їздила на конкурс, але щоразу поверталася без перемоги. Проте її віра у мрію та прагнення продовжувати працювати над собою не дозволили їй зупинитися.

Зрештою, завдяки її зусиллям та вірі у себе, їй вдалося виграти цей престижний конкурс.

«Якщо вам не вдається щось із першого разу – не можна зупинятися, потрібно продовжувати працювати над собою та своїми вміннями» – додала Настя під кадрами.

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Необхідно продовжувати працювати над своїми вміннями і вірити в себе, щоб досягти поставленої мети.

Раніше Потап на своїй сторінці в Інстаграмі розповів, як насправді ставиться до своєї дружини Насті Каменських, з якою він розлучається.

«Краща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша дама, найдобріше серце, найкрасивіша душа - це все ти моє жабеня, я закоханий у тебе шалено і шалено, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати».

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапа і нарвалася на хейт.

Також повідомлялось, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації з військовими - вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.