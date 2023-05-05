Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась важным для себя достижением и задумалась о прошлом.

Настя Каменских, известная певица и исполнительница песен, вспомнила свои мечты о великом пении. Она поделилась своей историей на своей странице в социальной сети. В перерывах между концертами тура, в честь своего Дня рождения, она вспомнила один из самых ярких моментов своего детства - выигрыш на вокальном конкурсе "Черноморские игры".

На фотографии, которую она опубликовала, Настя держит гран-при фестиваля. Она рассказывает, что несколько раз ездила на конкурс, но каждый раз возвращалась без победы. Однако ее вера в мечту и стремление продолжать работать над собой не позволили ей остановиться.

В конечном итоге, благодаря ее усилиям и вере в себя, ей удалось выиграть этот престижный конкурс.

«Если вам не удается что-то с первого раза – нельзя останавливаться, нужно продолжать работать над собой и своими умениями» - добавила Настя под кадрами.

Необходимо продолжать работать над своими умениями и верить в себя, чтобы достичь поставленных целей.

Ранее Потап на своей странице в Инстаграмме рассказал, как на самом деле относится к своей жене Насте Каменских, с которой он якобы расстается.

«Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа - это все ты мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать».

Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.

Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.