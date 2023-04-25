Співачка Настя Каменських выдповіла на зауваження, яке їй зробили після нової публікації, присвяченій Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни.

Настя Каменських повідомила, що дорогою з Луцька у Рівне вони з командою заїхали підтримати бійців, які проходять лікування та реабілітацію, пише Politeka.net.

«Я дуже вдячна нашим воїнам за все те, що вони для нас роблять. Що дають нам можливість жити, творити, бути в безпеці та працювати, задля нашої перемоги. Мені було дуже приємно та хвилююче провести час разом з ними», - розповіла Настя Каменських.

Каменських також повідомила, що проходячи реабілітацію, деякі хлопці малюють картини та займаються творчістю. Тому вони вирішили привезти фарби і усе необхідне для малювання та художні книги для їх бібліотеки.

Серед тих, хто відреагував на нову публікацію Каменських виявився і її чоловік Потап, з яким вони нібито розлучаються.

Репер і продюсер залишив Каменських емоджі у вигляді сердця і долоньок.

Дехто з фоловерів поцікавився, чи можна Настя Каменських вже співати, адже вона проходить лікування.

Також серед підписників Насті Каменських виникло питання, чи може Каменських так детально розповідати про місцезнаходження поранених українських захисників:

«Це прекрасно ,але не можна вказувати локацію де проходять лікування наші поранені ,в цілях їхньої ж безпеки».

Настя Каменських відреагувала на це зауваження, підкресливши, що це державний заклад, про який є інформація у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, раніше Настя Каменських повідомила:

"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв'язках, яке не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно функціонувати. Мені потрібне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди".

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про незвичайну зустріч із українками у Лондоні, відео.