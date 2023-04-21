Даша Астаф’єва зізналася, що співати більше не може. Нагадаємо, Астаф’єва була вокалісткою поп-групи NikitA.

Але на сьогоднішній день співочка кар’єра Астаф’євої зупинена.

«Мені, на жаль, пошкодили під час операції нерв, який розташований біля зв’язок. І я не можу співати. Я сьогодні це вперше кажу», – розповіла артистка в інтерв‘ю для YouTube-канала «Розмова».

Як виявилося, життя Даші було під загрозою. Артистка не назвала причину, через яку їй знадобилося операція, але ситуація була дуже серйозною.

«Мені робили операцію. Привезли на швидкій. У мене був такий стан, що я могла померти. Я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть пошкодити мої зв'язки», - розповіла Даша, додавши, що, коли життя під загрозою, ти підпишеш будь-який документ.

Одкровення Даші не залишили українців байдужими. Артистці бажають швидкого одужання, закликають не сумувати і радіти тому, що врятоване головне – її життя.

«Коли такий вибір… Просто живіть далі і будьте щасливою попри все. Дякую за допомогу людям і ЗСУ»,

«Дуже шкода, пишу це щіро,я дуже вас поважаю за те,що ви нікуди не втікали під час війни,за вашу допомогу. Як що не зможете більш співати то може були б гарною актрисою чі ведучою,ви дуже талановита і розумна дівчинка»,

«Який капєц.. співчуваю, швидкого одуження..»,

«Шкода що так сталося.Люблю її пісні. Швидкого одужання», «Ти жива! Радій!»,

«То Каменських, то Даша, та що ж таке», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше про великі проблеми із голосовими зв’язками повідомила співачка Настя Каменських.

Також Politeka.net писала, що лікарі попередили Андрія Данилка, що він назавжди може втратити голос.

Лікар сказав артисту: "Андрію, ще раз подібна ситуація і ви можете позбутися голосу назавжди".

Раніше Даша Астаф'єва відповіла на чутки про свою вагітність.