Популярная украинская певица Настя Каменских, которая отправилась в тур и прекратила говорить о муже после одного интервью, продолжает хвалиться успехами. Артистка в этот раз поделилась эмоциональным роликом, из-за которого впервые высказался и ее муж.

«Черновцы, спасибо вам!» - написала Каменских под коротким роликом.

Примечательно, что сбежавший из страны Потап решил высказаться под постом Каменских только после слухов об их разводе:

«Это очень трогательно, я так рад, что эта песня находит отклик в сердцах, ты самая лучшая».

В сети отреагировали по-разному:

«Непревзойденная Настя, так чувственного, пусть все дети Украины живут в мире, а Потапу вашему не верю; Какая бы Настя была хорошая мама, ей так идут дети; Что ни говорите а голос у нее есть...эти испанские песни; Потап так пытается отбелиться; Насте приходится тащить все вместо мужа».

Ранее звезда уже советовала одной из поклонниц позвонить самой Потапу и поинтересоваться, где он. Ведь они не обязаны быть все время вместе.

По словам Каменских, она побывала уже в пяти городах в рамках своего тура.

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