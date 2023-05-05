Український шеф-кухар Євген Клопотенко , переможець "Майстер Шеф", розповів про своє кохання. Зірка поділився кадрами в Інстаграмі, де веде кулінарний блог.
"Продовжую звертати в любов до смаженої редис. Хто зі мною давно - той пам'ятає, про що я (перевірка на олдів, відгукніться в коментарях). А хто ще не в темі, то влаштовуйтесь зручніше і слухайте. Значить так: киньте на розігріту сковороду вершкове масло, а зверху редиску розрізану навпіл. Посоліть і смажте десь 10-15 хвилин, доки кожна редисочка не стане рум'яною. Все.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"У дитинстві нам мама готувала редиску як грибочки, це було дуже смачно. У 90-ті не було печериць, як зараз різноманіття, а редиска мішками за копійки та у бабусі на городі валом";
"Цікаво, як воно перетравлюється. Ще треба пам'ятати, що азіати додають багато гострого і варений рис їдять щоб не ризикувати своїми планами на день)";
"Мій дід казав: будете ще печену редьку їсти! Мама і насмажила редиски";
"Повинен спробувати обов'язково! Чи підійде, якщо додати азіатського соусу, на кшталт соєвого соусу? Або краще просто вершкове масло і на український мотив?)".
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