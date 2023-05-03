Пицца одно из самых популярных блюд в мире. Ее можно готовить с разными начинками, которые понравятся детям и взрослым. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт простой пиццы, которую можно приготовить на сковороде.
Евгений Клопотенко отметил, что домашнюю пиццу можно приготовить быстро, легко и вкусно. Тесто можно приготовить не на дрожжах, а на разрыхлителе. К тому же можно упростить соус и подобрать доступную начинку. А пиццу можно сделать на сковороде, а не выпекать в духовке.
Что вам понадобится:
Для теста:
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- 220 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 3 ст. л. оливкового масла (+дополнительно для жарки)
- 6-8 ст. л. воды
Для соуса:
- 200 г томатов пелати (или томаты в собственном соке)
- 2 зубчика чеснока
- две щепотки орегано
Для начинки:
- 100 г шампиньонов
- 50 г оливок
- ½ репчатого лука
- 2 томаты
- 1 ч. л. орегано
- 150 г твердой моцареллы
Как приготовить пиццу по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Готовим тесто: смешайте все ингридиенты для теста. Замесите эластичное и упругое тесто, сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 20 минут отдыхать.
2. Готовим соус: выкладываем в чашу блендера томаты, чеснок и орегано. Перебиваем в однородную массу.
3. Готовим начинку: нарезаем шампиньоны, оливки, репчатый лук, томаты, а твердую моцареллу натираем на крупную терку.
4. Рабочую поверхность посыпьте мукой, достаньте тесто и разделите его на две равные части, чтобы получилось две пиццы. Раскатайте два пласта такого размера, чтобы диаметр подошел к вашей сковороде.
5. Разогрейте сковороду. Обжаривайте тесто с одной стороны в течение 4-5 минут на среднем огне. Снимите сковороду с огня и обильно смажьте основание для пиццы томатным соусом.
6. Равномерно выложите ингредиенты начинки и посыпьте тертой моцареллой. Закройте крышкой и жарьте нашу сочную пиццу на сковороде на медленном огне еще 4-5 минут, пока творог не расплавится.
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