Пицца одно из самых популярных блюд в мире. Ее можно готовить с разными начинками, которые понравятся детям и взрослым. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт простой пиццы, которую можно приготовить на сковороде.

Евгений Клопотенко отметил, что домашнюю пиццу можно приготовить быстро, легко и вкусно. Тесто можно приготовить не на дрожжах, а на разрыхлителе. К тому же можно упростить соус и подобрать доступную начинку. А пиццу можно сделать на сковороде, а не выпекать в духовке.

Что вам понадобится:

Для теста:

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  • 220 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 3 ст. л. оливкового масла (+дополнительно для жарки) 
  • 6-8 ст. л. воды 

Для соуса:

  • 200 г томатов пелати (или томаты в собственном соке) 
  • 2 зубчика чеснока
  • две щепотки орегано

Для начинки:

  • 100 г шампиньонов 
  • 50 г оливок
  • ½ репчатого лука 
  • 2 томаты
  • 1 ч. л. орегано 
  • 150 г твердой моцареллы

Как приготовить пиццу по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Готовим тесто: смешайте все ингридиенты для теста. Замесите эластичное и упругое тесто, сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 20 минут отдыхать.

2. Готовим соус: выкладываем в чашу блендера томаты, чеснок и орегано. Перебиваем в однородную массу.

3. Готовим начинку: нарезаем шампиньоны, оливки, репчатый лук, томаты, а твердую моцареллу натираем на крупную терку.

4. Рабочую поверхность посыпьте мукой, достаньте тесто и разделите его на две равные части, чтобы получилось две пиццы. Раскатайте два пласта такого размера, чтобы диаметр подошел к вашей сковороде.

5. Разогрейте сковороду. Обжаривайте тесто с одной стороны в течение 4-5 минут на среднем огне.  Снимите сковороду с огня и обильно смажьте основание для пиццы томатным соусом.  

6. Равномерно выложите ингредиенты начинки и посыпьте тертой моцареллой. Закройте крышкой и жарьте нашу сочную пиццу на сковороде на медленном огне еще 4-5 минут, пока творог не расплавится.

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