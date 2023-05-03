Евгений Клопотенко отметил, что тесто можно приготовить не на дрожжах, а на разрыхлителе, упростить соус и подобрать доступную начинку.

Пицца одно из самых популярных блюд в мире. Ее можно готовить с разными начинками, которые понравятся детям и взрослым. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт простой пиццы, которую можно приготовить на сковороде.

Евгений Клопотенко отметил, что домашнюю пиццу можно приготовить быстро, легко и вкусно. Тесто можно приготовить не на дрожжах, а на разрыхлителе. К тому же можно упростить соус и подобрать доступную начинку. А пиццу можно сделать на сковороде, а не выпекать в духовке.

Что вам понадобится:

Для теста:

220 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. оливкового масла (+дополнительно для жарки)

6-8 ст. л. воды

Для соуса:

200 г томатов пелати (или томаты в собственном соке)

2 зубчика чеснока

две щепотки орегано

Для начинки:

100 г шампиньонов

50 г оливок

½ репчатого лука

2 томаты

1 ч. л. орегано

150 г твердой моцареллы

Как приготовить пиццу по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Готовим тесто: смешайте все ингридиенты для теста. Замесите эластичное и упругое тесто, сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 20 минут отдыхать.

2. Готовим соус: выкладываем в чашу блендера томаты, чеснок и орегано. Перебиваем в однородную массу.

3. Готовим начинку: нарезаем шампиньоны, оливки, репчатый лук, томаты, а твердую моцареллу натираем на крупную терку.

4. Рабочую поверхность посыпьте мукой, достаньте тесто и разделите его на две равные части, чтобы получилось две пиццы. Раскатайте два пласта такого размера, чтобы диаметр подошел к вашей сковороде.

5. Разогрейте сковороду. Обжаривайте тесто с одной стороны в течение 4-5 минут на среднем огне. Снимите сковороду с огня и обильно смажьте основание для пиццы томатным соусом.

6. Равномерно выложите ингредиенты начинки и посыпьте тертой моцареллой. Закройте крышкой и жарьте нашу сочную пиццу на сковороде на медленном огне еще 4-5 минут, пока творог не расплавится.

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