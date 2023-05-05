Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, победитель "Мастер Шеф", рассказал о своей любви. Звезда поделился кадрами в Инстаграм, где ведет кулинарный блог.

"Продолжаю обращать в любовь к жареной редисе. Кто со мной давно – тот помнит, о чем я (проверка на олдов, отзовитесь в комментариях). А кто еще не в теме, то устраивайтесь поудобнее и слушайте. Значит так: бросьте на разогретую сковороду сливочное масло, а сверху редиску разрезанную пополам. Посолите и жарьте где-то 10-15 минут, пока каждая редисочка не станет румяной. Все. У вас получился азиатский гарнир в украинской интерпретации", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В детстве нам мама готовила редиску как грибочки, это было очень вкусно. В 90-е не было шампиньонов, как сейчас многообразие, а редис мешками за копейки и у бабушки на огороде валом";

"Интересно, как оно переваривается. Еще надо помнить, что азиаты добавляют много острого и рис вареный едят чтобы не рисковать своими планами в день)";

"Мой дед говорил: будете еще печеную редьку есть! Мама и нажарила редиски";

"Должен попробовать обязательно! Подойдет ли, если добавить азиатского соуса, по типу соевый соус? Или лучше просто сливочное масло и на украинский мотив?)".

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