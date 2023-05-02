Украинские галушки подают на стол, как отдельное блюдо или же добавляют их к супу. Сейчас это блюдо прошло несколько вариаций и его начали готовить на любой вкус: с мясом, картошкой, сыром или крупами.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт галушек.

Евгений Клопотенко поделился, что ему наибольше нравятся галушки с картофелем и кисломолочным сыром. Именно такие кулинар предложил приготовить и дал рецепт. Едят эту вкуснятину как отдельное блюдо или добавляют в супы. Потому смело готовим ужин в украинских традициях.

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  • 4 картофеля среднего размера
  • 1 яйцо
  • 200-250 г муки
  • 75 г сливочного масла 82,5%
  • 150 г кисломолочного сыра 9%
  • зелень петрушки (для подачи)
  • соль и перец по вкусу
  • сметана (для подачи)

Как приготовить галушки по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Почистите картофель от кожуры и отварите до готовности. Готовую картошку откиньте на дуршлаг и оставьте, чтобы стекла вся жидкость.

2. Растолчите картофель в пюре. Когда оно остынет добавьте яйцо, соль и муку. Замесите тесто.

3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и порежьте на клецки в форме ромбов или квадратов.

4. Закипятите воду и посолите сразу, после чего бросьте туда галушки. Когда они всплывут, можете вынимать из воды.

5. К готовым картофельным галушкам добавьте сливочное масло.

6. Выкладывайте клецки на тарелку, сверху посыпайте кисломолочным сыром и по желанию зеленью. Лучше всего их кушать со сметаной.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт шаурмы.

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Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко рассекретил рецепт пюре из буряка.