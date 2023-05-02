Украинские галушки подают на стол, как отдельное блюдо или же добавляют их к супу. Сейчас это блюдо прошло несколько вариаций и его начали готовить на любой вкус: с мясом, картошкой, сыром или крупами.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт галушек.
Евгений Клопотенко поделился, что ему наибольше нравятся галушки с картофелем и кисломолочным сыром. Именно такие кулинар предложил приготовить и дал рецепт. Едят эту вкуснятину как отдельное блюдо или добавляют в супы. Потому смело готовим ужин в украинских традициях.
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- 4 картофеля среднего размера
- 1 яйцо
- 200-250 г муки
- 75 г сливочного масла 82,5%
- 150 г кисломолочного сыра 9%
- зелень петрушки (для подачи)
- соль и перец по вкусу
- сметана (для подачи)
Как приготовить галушки по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Почистите картофель от кожуры и отварите до готовности. Готовую картошку откиньте на дуршлаг и оставьте, чтобы стекла вся жидкость.
2. Растолчите картофель в пюре. Когда оно остынет добавьте яйцо, соль и муку. Замесите тесто.
3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и порежьте на клецки в форме ромбов или квадратов.
4. Закипятите воду и посолите сразу, после чего бросьте туда галушки. Когда они всплывут, можете вынимать из воды.
5. К готовым картофельным галушкам добавьте сливочное масло.
6. Выкладывайте клецки на тарелку, сверху посыпайте кисломолочным сыром и по желанию зеленью. Лучше всего их кушать со сметаной.
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