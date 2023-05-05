Екс-суддя шоу "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова дала цікавий рецепт одного зі своїх улюблених салатів.

Цього разу на своєму Ютуб-каналі Тетяна Литвинова запропонувала рецепт одеського салату з помідорами та бринзою. Щоб зробити його ще кориснішим і низькокалорійним, рекомендується додавати до нього рибу, м'ясо варене або приготовлене на грилі, а також використовувати легкі та смачні заправки. Такі страви допоможуть зберегти фігуру у чудовій формі.

Для приготування знадобляться:

• 2 великі помідори

• Половина червоної цибулі

• 70 г овечої або козячої бринзи (можна замінити на Фету)

Маринад:

• Половина чайної ложки солі

• Половина чайної ложки цукру

• 100 г окропу

• Сік половини лимона

Соус "Зелена оливкова олія":

• 5 г кінзи та петрушки

• 20 г оливкової олії

• Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Залийте окропом помідори на кілька секунд, щоб зняти шкірку, потім наріжте їх красивими часточками.

Наріжте половину червоної цибулі, залийте її лимонним соком, додайте сіль, цукор, окріп і залиште на деякий час, щоб маринувався.

Для приготування соусу змішайте кінзу, петрушку, сіль та оливкову олію в блендері.

Викладіть на тарілку ароматне масло із зеленню, зверху красиво покладете помідори, на них цибулю і покришену бринзу.

Цей салат поєднує у собі яскраві смаки помідорів та бринзи, а також аромат соковитої цибулі та свіжості зелені.

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