Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала интересный рецепт одного из своих любимых салатов.

В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова предложила рецепт одесского салата с помидорами и брынзой. Чтобы сделать его еще более полезным и низкокалорийным, рекомендуется добавлять в него рыбу, мясо варенное или приготовленное на гриле, а также использовать легкие и вкусные заправки. Такие блюда помогут сохранить фигуру в отличной форме.

Для приготовления понадобятся:

• 2 крупных помидора

• Половина красного лука

• 70 г овечьей или козьей брынзы (можно заменить на Фету)

Маринад:

• Половина чайной ложки соли

• Половина чайной ложки сахара

• 100 г кипятка

• Сок половины лимона

Соус "Зеленое оливковое масло":

• 5 г кинзы и петрушки

• 20 г оливкового масла

• Соль по вкусу

Способ приготовления:

Залейте помидоры кипятком на несколько секунд, чтобы снять кожуру, затем нарежьте их красивыми дольками.

Нарежьте половину красного лука, залейте его лимонным соком, добавьте соль, сахар, кипяток и оставьте на некоторое время, чтобы мариновался.

Для приготовления соуса смешайте кинзу, петрушку, соль и оливковое масло в блендере.

Выложите на тарелку ароматное масло с зеленью, сверху красиво уложите помидоры, на них лук и покрошенную брынзу.

Этот салат совмещает в себе яркие вкусы помидоров и брынзы, а также аромат сочного лука и свежести зелени.

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