В этот раз на своем Ютуб-канале Татьяна Литвинова предложила рецепт одесского салата с помидорами и брынзой. Чтобы сделать его еще более полезным и низкокалорийным, рекомендуется добавлять в него рыбу, мясо варенное или приготовленное на гриле, а также использовать легкие и вкусные заправки. Такие блюда помогут сохранить фигуру в отличной форме.
Для приготовления понадобятся:
• 2 крупных помидора
• Половина красного лука
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Света не будет у тысяч украинцев, авария серьезная: кого это касается
"Идет эвакуация": в россии рванула "бавовна" в неожиданном месте
Мобилизацию в Украине хотят расширить: граничный призывной возраст пересмотрят, заявление Минобороны
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
• 70 г овечьей или козьей брынзы (можно заменить на Фету)
Маринад:
• Половина чайной ложки соли
• Половина чайной ложки сахара
• 100 г кипятка
• Сок половины лимона
Соус "Зеленое оливковое масло":
• 5 г кинзы и петрушки
• 20 г оливкового масла
• Соль по вкусу
Способ приготовления:
Залейте помидоры кипятком на несколько секунд, чтобы снять кожуру, затем нарежьте их красивыми дольками.
Нарежьте половину красного лука, залейте его лимонным соком, добавьте соль, сахар, кипяток и оставьте на некоторое время, чтобы мариновался.
Для приготовления соуса смешайте кинзу, петрушку, соль и оливковое масло в блендере.
Выложите на тарелку ароматное масло с зеленью, сверху красиво уложите помидоры, на них лук и покрошенную брынзу.
Этот салат совмещает в себе яркие вкусы помидоров и брынзы, а также аромат сочного лука и свежести зелени.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.