Кулинарный эксперт, экс-судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, об одном из самых полезных, но не самых популярных блюд для дете

Часто дети отказываются есть рыбные котлеты из-за запаха, но это можно легко исправить, скрыв продукт в овощах или сочетая два вида рыбы и добавляя специи. Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных паровых рыбных котлет, которые дети будут любить (для просмотра видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты для рыбного фарша:

250 г филе горбуши

250 г филе минтая

250 г репчатого лука

лук для котлет

Ингредиенты для салата:

2 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. смеси перцев

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. кориандра

молотый кориандр

куркума и паприка для украшения

Способ приготовления:

Обжарьте лук до золотистого цвета. Нарежьте рыбу крупными кусками и пропустите ее вместе с обжаренным луком через мясорубку. В полученный фарш добавьте молотый кориандр и смесь перцев, хорошо перемешайте. Выложите фарш на доску и хорошо отбейте его, чтобы приобрел консистенцию теста. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты. Посыпьте котлеты куркумой и паприкой через сито. Выложите котлеты на противень, который выстелили пергаментом, и отправьте в духовку на 15 минут при 180 С.

Готовые котлеты будут иметь консистенцию паровых, благодаря собственному соку, который выделяется в процессе приготовления, и будут очень вкусными.

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