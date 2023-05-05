Відомий музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, на що його надихнула поїздка на український курорт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олег Скрипка нагадав про себе, розмістивши відеозвернення до україців.

"Давно не бачились, багато води утекло. А я з вами хочу поділитися поточними подіями. Зараз початок травня, всі ми розуміємо, що зараз відбувається. Ми чекаємо, чекаємо і віримо що скоро відбудуться події, а в мене зараз такі події. Я приїхав на Закарпаття, доглянув виноградники, треба ж готуватися до Перемоги, чимось святкувати нашу Перемогу. Виноградники, слава Богу, в порядку", — розповів артист.

Музикант похвалився, що вина з його лінійки "розривають" всі аукціони, а кошти йдуть на допомогу військовим. Так уже вдалося зібрати приблизно 200 000$.

"Я зараз знаходжусь в Косино, зустрів тут військових. Це термальний курорт, який створили неймовірні люди. Це рай на нашій українській землі. Я хотів би, щоб вся Україна така була, процвітаюча, шляхетна і здорова. Зустрів пана полковника, він з фронту, з передової. І каже, наскільки різниться рай тут і пекло там", — додав Олег Скрипка.

Ця розмова надихнула артиста на ідею створити Центр реабілітації для військових. Зараз він повертається до Києва та ще поїде з командою виступати до наших захисників.

"Що б ви порадили, які методи нашим хлопцям, нашим побратимам могли допомогти повернутися до нашого звичайного цивільного життя? Води, психологічна допомога, працевлаштування? Такі в мене зараз думки", — звернувся лідер "Воплі Відоплясова" до українців.

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.